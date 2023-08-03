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Spor
AA 03.08.2023 15:09

Pendikspor ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ilk kez mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Pendikspor ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor
[Fotograf: AA]

Osman Özköylü, 2023-2024 sezonu öncesi kahvaltı organizasyonunda bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özköylü, Süper Lig'de mücadele edecekleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

"Pendikspor'un Süper Lig'e renk katacağını düşünüyorum. İnşallah hem oynayacağımız futbolla hem de ortaya koyacağımız mücadeleyle herkesin keyifle izleyeceği bir takım olacak. Ligde kalıcı olmak çok önemli. İlk sezonumuzda hedefimiz bu. Kaliteli oyuncular aldık ve iyi bir takım oluşturduk. Kadromuza katacağımız 3-4 oyuncuyla bu sezon ligi hedeflediğimiz yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Güzel başarılarla dolu iyi bir sezon olması için çalışacağız."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

51 yaşındaki teknik adam, ligin ilk 5-6 haftasının önemine vurgu yaptı.

"Oyunumuzu geliştireceğiz. Güçlü oynamaya çalışacağız. Rakiplere zorluk çıkaran ve saha içi organizasyonlarını doğru yapan bir takım olacağız. Herkesin keyifle izleyeceği ve kaybetsek de 'Mutluyuz, çünkü iyi oynadık' diyebileceğimiz maçlar olacak. İlk 5-6 haftada öz güven kazandığımız takdirde ligin devamında başka hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız."

"Stadımız 6. haftadaki Fatih Karagümrük maçına kadar tamamlanacak"

Yeni sezonda iç saha maçlarını Pendik Stadı'nda oynayacaklarını belirten Osman Özköylü, zeminin hibrit çim olacağını ve tribün kapasitesinin artacağını kaydetti.

Özköylü, statta büyük bir çalışma yapıldığını aktardı.

"Pendik Stadı, tamamen inşaat halinde. Stat zemini hibrit çim olacak. Stadımızın tribün kapasitesi artacak. 2 bin 200 civarında bir seyirci kapasitemiz vardı. Bunu 4-4 bin 500 civarına çıkartacağız. Butik bir stat olacak. Stadımızda oynamak çok önemli. Stadımız 6. haftadaki Fatih Karagümrük maçına kadar tamamlanacak. Hedefimiz VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasını Pendik Stadı'nda oynamak. O zamana kadar iç saha maçlarımızı Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynayacağız. Onlara da teşekkür ediyoruz."

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