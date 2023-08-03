Plaj Futbolu A Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 11-17 Ağustos tarihlerindeki kampta organizasyonun hazırlıklarını gerçekleştirecek milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Eşref Barış Mengiş, Serkan Banazlı, Mehmet Aşlamacı, Emre Kabak, Uğur Yetkin, Yasin Bağcı, Oğuzhan Karaca, Sinan Üzen, Doğa Yalçın, Ferhat Gülbağ, Efe Lorenzo Deniz, Volkan Yeşilırmak, Özcan Kocaman, Enes İşcan, Semih Türkmen, Cem Keskin, Emrah Ekmekçi, Tamer Erbaş
|
NO
|
ADI SOYADI
|
PLAJ FUTBOLU TAKIMI
|
MEVKİSİ
|
DOĞUM TARİHİ
|
1
|
Eşref Barış MENGİŞ
|
TİFTİK BETON ARSUZ BELEDİYE
|
KALECİ
|
2003
|
2
|
Serkan BANAZLI
|
SEFERİHİSAR CİTTA SLOW
|
KALECİ
|
1999
|
3
|
Mehmet AŞLAMACI
|
SEFERİHİSAR CİTTA SLOW
|
KALECİ
|
1985
|
4
|
Emre KABAK
|
MODAFEN FUTBOL KULÜBÜ
|
SAVUNMA
|
2003
|
5
|
Uğur YETKİN
|
TOSPATLIOĞLU BALLICA SPOR
|
SAVUNMA
|
1999
|
6
|
Yasin BAĞCI
|
CITY LİNE ALANYA BLD. SPOR
|
SAVUNMA
|
1990
|
7
|
Oğuzhan KARACA
|
MANAVGAT BLD. SARILAR SPOR
|
SAVUNMA
|
1992
|
8
|
Sinan ÜZEN
|
ÖMEROĞULLARI ERCİŞ SPOR
|
SAVUNMA
|
1989
|
9
|
Doğa YALÇIN
|
MANAVGAT BLD. SARILAR SPOR
|
SAVUNMA
|
2000
|
10
|
Ferhat GÜLBAĞ
|
SEFERİHİSAR CİTTA SLOW
|
SAVUNMA
|
1997
|
11
|
Efe Lorenzo DENİZ
|
CITY LİNE ALANYA BLD. SPOR
|
KANAT
|
2000
|
12
|
Volkan YEŞİLIRMAK
|
SEFERİHİSAR CİTTA SLOW
|
KANAT
|
1990
|
13
|
Özcan KOCAMAN
|
SEFERİHİSAR CİTTA SLOW
|
KANAT
|
2001
|
14
|
Enes İŞCAN
|
SEFERİHİSAR CİTTA SLOW
|
KANAT
|
2001
|
15
|
Semih TÜRKMEN
|
SEFERİHİSAR CİTTA SLOW
|
KANAT
|
1989
|
16
|
Cem KESKİN
|
CITY LİNE ALANYA BLD. SPOR
|
HÜCUM
|
1988
|
17
|
Emrah EKMEKÇİ
|
MANAVGAT BLD. SARILAR SPOR
|
HÜCUM
|
1985
|
18
|
Tamer ERBAŞ
|
KARASU BLD. SPOR
|
HÜCUM
|
1991