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Spor
AA 03.08.2023 14:33

Plaj Futbolu A Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

İtalya'da eylül ayında gerçekleştirilecek Avrupa A Ligi'ne katılacak Plaj Futbolu A Milli Takımı'nın, İstanbul'da gerçekleştireceği kampın kadrosu belli oldu.

Plaj Futbolu A Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 11-17 Ağustos tarihlerindeki kampta organizasyonun hazırlıklarını gerçekleştirecek milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Eşref Barış Mengiş, Serkan Banazlı, Mehmet Aşlamacı, Emre Kabak, Uğur Yetkin, Yasin Bağcı, Oğuzhan Karaca, Sinan Üzen, Doğa Yalçın, Ferhat Gülbağ, Efe Lorenzo Deniz, Volkan Yeşilırmak, Özcan Kocaman, Enes İşcan, Semih Türkmen, Cem Keskin, Emrah Ekmekçi, Tamer Erbaş

NO

ADI SOYADI

PLAJ FUTBOLU TAKIMI

MEVKİSİ

DOĞUM TARİHİ

1

Eşref Barış MENGİŞ

TİFTİK BETON ARSUZ BELEDİYE

KALECİ

2003

2

Serkan BANAZLI

SEFERİHİSAR CİTTA SLOW

KALECİ

1999

3

Mehmet AŞLAMACI

SEFERİHİSAR CİTTA SLOW

KALECİ

1985

4

Emre KABAK

MODAFEN FUTBOL KULÜBÜ

SAVUNMA

2003

5

Uğur YETKİN

TOSPATLIOĞLU BALLICA SPOR

SAVUNMA

1999

6

Yasin BAĞCI

CITY LİNE ALANYA BLD. SPOR

SAVUNMA

1990

7

Oğuzhan KARACA

MANAVGAT BLD. SARILAR SPOR

SAVUNMA

1992

8

Sinan ÜZEN

ÖMEROĞULLARI ERCİŞ SPOR

SAVUNMA

1989

9

Doğa YALÇIN

MANAVGAT BLD. SARILAR SPOR

SAVUNMA

2000

10

Ferhat GÜLBAĞ

SEFERİHİSAR CİTTA SLOW

SAVUNMA

1997

11

Efe Lorenzo DENİZ

CITY LİNE ALANYA BLD. SPOR

KANAT

2000

12

Volkan YEŞİLIRMAK

SEFERİHİSAR CİTTA SLOW

KANAT

1990

13

Özcan KOCAMAN

SEFERİHİSAR CİTTA SLOW

KANAT

2001

14

Enes İŞCAN

SEFERİHİSAR CİTTA SLOW

KANAT

2001

15

Semih TÜRKMEN

SEFERİHİSAR CİTTA SLOW

KANAT

1989

16

Cem KESKİN

CITY LİNE ALANYA BLD. SPOR

HÜCUM

1988

17

Emrah EKMEKÇİ

MANAVGAT BLD. SARILAR SPOR

HÜCUM

1985

18

Tamer ERBAŞ

KARASU BLD. SPOR

HÜCUM

1991

 
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