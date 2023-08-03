Optimist yelken yarışlarına Kırşehir ev sahipliği yapacak

Hirfanlı Baraj Gölü Savcılı Sahili'nde 4 Ağustos Cuma günü başlayacak yarışlar, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) iş birliğinde, Kırşehir Valiliği koordinesinde gerçekleştirilecek.

9 kulüpten 100'e yakın sporcu katılacak

Balıkçılık ve tarım dışında Hirfanlı'da su sporlarının da yapılabileceğini göstermek, bölgenin ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtımının sağlanması amacıyla düzenlenecek yarışlara İstanbul, Antalya, Mersin, İskenderun, Trabzon ve Isparta'dan 9 kulüpten 100'e yakın sporcu katılacak.

Organizasyonun ilk gününde fikstür çekiminin ardından ilk tur yarışları yapılacak.

Yarışlar 6 Ağustos Pazar günü final yarışlarıyla tamamlanacak. Yarışlar sonrası düzenlenecek ödül töreninde "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"nın müzik alanında Türkiye'deki ilk ve tek üyesi olan Kırşehir'in genç müzisyenleri canlı performans sergileyecek.