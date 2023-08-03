2023'te madalya sayısı 3 bin 617'ye ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Türkiye'nin 2023 yılında kazandığı madalya sayılarını paylaştı.

Milli sporcuların 1170 altın, 1269 gümüş ve 1178 bronz madalya kazandığının bilgisini veren Bakan Bak, "Sporcularımız yüzümüzü ağartmaya devam ediyor. 2023 madalya sayımız an itibarıyla 3 bin 617'ye ulaştı. Daha gidecek yolumuz, sevinçle sarılacak nice günlerimiz var. Var olun çocuklar!" ifadelerini kullandı.

"Başarılarımız artarak devam edecek"

Paylaşımının ardından konuyla ilgili değerlendirme yapan Bak, şunları kaydetti:

"2002 yılından bugüne dek başlatmış olduğumuz tesisleşme hamlesi içerisinde çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Bu yatırımlar neticesinde işte gururla paylaşıyoruz madalya tablomuzu. Sporcularımız göstermiş olduğu üst düzey performansla uluslararası alanda an itibarıyla 1170 altın, 1269 gümüş, 1178 bronz olmak üzere toplamda 3617 madalya kazandı. Bizler sporcularımızla gurur duyuyor, onları alkışlıyoruz. Başarılarımız artarak devam edecek. Onlar madalyalar için çok çalışmaya, bizler de onların hikayelerini yazmaları için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."