Açık 35.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.08.2023 12:38

2023'te madalya sayısı 3 bin 617'ye ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda 2023 yılında şu ana kadar 3 bin 617 madalya kazandığını açıkladı.

2023'te madalya sayısı 3 bin 617'ye ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Türkiye'nin 2023 yılında kazandığı madalya sayılarını paylaştı.

Milli sporcuların 1170 altın, 1269 gümüş ve 1178 bronz madalya kazandığının bilgisini veren Bakan Bak, "Sporcularımız yüzümüzü ağartmaya devam ediyor. 2023 madalya sayımız an itibarıyla 3 bin 617'ye ulaştı. Daha gidecek yolumuz, sevinçle sarılacak nice günlerimiz var. Var olun çocuklar!" ifadelerini kullandı.

2023'te madalya sayısı 3 bin 617'ye ulaştı

"Başarılarımız artarak devam edecek"

Paylaşımının ardından konuyla ilgili değerlendirme yapan Bak, şunları kaydetti:

"2002 yılından bugüne dek başlatmış olduğumuz tesisleşme hamlesi içerisinde çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Bu yatırımlar neticesinde işte gururla paylaşıyoruz madalya tablomuzu. Sporcularımız göstermiş olduğu üst düzey performansla uluslararası alanda an itibarıyla 1170 altın, 1269 gümüş, 1178 bronz olmak üzere toplamda 3617 madalya kazandı. Bizler sporcularımızla gurur duyuyor, onları alkışlıyoruz. Başarılarımız artarak devam edecek. Onlar madalyalar için çok çalışmaya, bizler de onların hikayelerini yazmaları için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."

Sıradaki Haber
Joao Pedro Gremio'ya kiralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:17
Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda yangın çıktı
16:14
Kahramanmaraş'taki depremler Türkiye'deki sismik hareketliliği artırdı mı?
15:55
Adana'da 20 kilo 160 gram esrar ele geçirildi
15:50
Traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:05
Yusufeli Barajı elektrik üretimi için gün sayıyor
15:41
Lastiği patlayan tırın cipe çarpması sonucu 2 kişi öldü
Depremzede çocuklar İstanbul'daki izci kampında bir araya geldi
Depremzede çocuklar İstanbul'daki izci kampında bir araya geldi
FOTO FOKUS
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ