Yokohama Marinos ve Vissel Kobe takımları, Japonya Süper Kupası final karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma bol gollüydü, 3-3 sona erdi.

Beraberlik sebebiyle penaltılara geçildi. Her iki takım ilk 2 penaltı vuruşunda golü buldu. Ancak bundan sonra işler garipleşti. İki kulübün oyuncuları da peş peşe penaltıları kaçırmaya başladı. Hatta çoğu vuruşta zoru başarıyor, topu kale direklerine isabet ettiriyordu.

Her penaltı vuruşunun ardından futbolcuların şaşkınlığı yüzlerinden okunabiliyordu. Neyse ki 10. penaltı vuruşunda Vissel Kobe topu ağlarla buluşturdu ve karşılaşma sona erdi.