Haber Giriş: Kaynak: AA
Milli güreşçilerimizin rakipleri belli oldu
[Fotoğraf: AA]
İtalya’nın Başkenti Roma’da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası, 10 Şubat Pazartesi günü, 55, 63, 77, 87, 130 kilolarda yapılacak eleme, çeyrek ve yarı final müsabakalarıyla başlayacak.
Şampiyona öncesinde teknik toplantı ve kura çekimi yapılırken 10 sıklette Ay-Yıldızlı bayrağı temsil edecek olan milli güreşçiler ve ilk maçlarındaki rakipleri şöyle:
55 Kg: Doğuş Ayazcı - Vitalii Kabaloev (RUS)
67 Kg: Enes Başar - Ott Saar (EST)
60 Kg : Zhora Abovian (UKR) - Kerem Kamal
63 Kg: Nikalas Petrov Sulev (BUL) - Rahman Bilici
72 Kg: Mateusz Lucjan Bernatek (POL) - Selçuk Can
77 Kg: Daniel Cagarata (MDA) - Yunus Emre Başar
82 Kg: Mateusz Lukasz Wolny (POL) - Burhan Akbudak
87 Kg: Metehan Başar - Erik Int (EST)
97 Kg: Artur Aleksanyan (ARM) - Cenk İldem
130 Kg: Adam Varga (HUN) - Rıza Kayaalp
Etiketler: Büyükler Avrupa Güreş ŞampiyonasıSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 23:46
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