Şampiyona öncesinde teknik toplantı ve kura çekimi yapılırken 10 sıklette Ay-Yıldızlı bayrağı temsil edecek olan milli güreşçiler ve ilk maçlarındaki rakipleri şöyle:

55 Kg: Doğuş Ayazcı - Vitalii Kabaloev (RUS)

67 Kg: Enes Başar - Ott Saar (EST)

60 Kg : Zhora Abovian (UKR) - Kerem Kamal

63 Kg: Nikalas Petrov Sulev (BUL) - Rahman Bilici

72 Kg: Mateusz Lucjan Bernatek (POL) - Selçuk Can

77 Kg: Daniel Cagarata (MDA) - Yunus Emre Başar

82 Kg: Mateusz Lukasz Wolny (POL) - Burhan Akbudak

87 Kg: Metehan Başar - Erik Int (EST)

97 Kg: Artur Aleksanyan (ARM) - Cenk İldem

130 Kg: Adam Varga (HUN) - Rıza Kayaalp