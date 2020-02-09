Haber Giriş: Kaynak: DHA
Okay Yokuşlu'dan galibiyet golüne asist
[Fotoğraf: Celta Vigo Spor Kulübü]
İspanya La Liga’nın 23. haftasında Celta Vigo kendi sahasında Sevilla’yı 2-1 mağlup ederken milli oyuncu Okay Yokuşlu, 90. dakikada Sisto’nun attığı gole asist yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Milli oyuncu Okay Yokuşlu’nun ilk 11’de başlayıp 90 dakika süre aldığı mücadelede Sevilla, 23. dakikada Youssef El Nesyri’nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Ev sahibi ekip, 78. dakikada Iago Aspas’ın attığı golle eşitliği sağladı.
Maçta son sözü, 90. dakikada Okay Yokuşlu’nun asistiyle golü bulan Pione Sisto söylerken bu sonuçla Celta Vigo, 8 maç aranın ardından ligde galip geldi.
Puanını 20’ye yükselten ev sahibi ekip, haftayı 17. sırada kapattı. Sevilla ise 39 puanla 5. sırada kaldı.
Etiketler: Celta Vigo İspanya La Liga milli oyuncu Okay YokuşluSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 23:32
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