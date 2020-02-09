Başkan Cengiz, sarı-kırmızılı takımın deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın"

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi.

"Genelde maç sonunda beyanat vermiyorum. Olaylar o hale geldi ki bu konuşmayı yapmak durumunda kaldım. Bu bir savaş değil. Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Hepsi bizim arkadaşımız ve kardeşimiz. Farklı renklere gönül vermiş bir mozaik halindeyiz. Bütün söylemlerimizde futbolu toplumun nefret şarjı haline getirmeyelim. Konuştuklarımıza dikkat edelim. İnsanları kendi başarısızlıklarımızı örtmek için sokağa dökmek gibi anlama gelecek söylemlerden kaçınalım. Öfkenizde haklı da olabilirsiniz. Hakem hataları da olabilir. Bu söylemleri kitlesel eylemler haline getirmemeye çalışalım. Bizim toplum duygusal bir toplumdur. Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka hiçbir şeyde Allah onu ağlatmasın. Gülmesini dilerim. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın."

"Hakemler de insandır hata yapabilir' derken ne oldu?"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem gülüyorsunuz, her gün çıkıp tabiri caizse televizyonlarda ağlıyorsunuz. Bunu anlamıyorum. Geçen yıl Rusya'daydık. Bir saat önce sadece 8 kulübün imzaladığı bildiri 17 kulüp adına yayımlandı. Bu bildiriyi hazırlayan baş aktörlerden birinin şiddetle hakemlerden şikayet etmesine anlam veremiyorum. Bu, dayanılmaz bir çelişki. 'Hakemler de insandır hata yapabilir' derken ne oldu? Hakemler melek mi oldu? Hepimiz ne dediğimize dikkat etmek durumundayız. Devletin bakanlarına, belediye reislerine, kamu kurumlarına ve devlet bankalarına çatacaksınız, sonra da devlet babaya teşekkür edeceksiniz. Ben bunu anlamıyorum."

"Hangi maddeye dayanarak limit arttırımı yaptınız?"

Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları hakkında da görüşlerini aktardı.

"TFF hepimizin federasyonu. Biz onu yok ederek hiçbir yere varamayız. Biz kuralların uygulanmasında soru sorduk. Dedik ki 'Hangi maddeye göre bir takımımıza limit aşımı verdiniz? Arttırımı verdiniz?' Biz bunu sorduk. 4 maddenin hiçbirine uymuyor. Hala da yanıt alamadık. Merak ediyoruz. Hangi maddeye dayanarak limit arttırımı yaptınız? Bu kadar."

"Böyle bir talep Galatasaray'ı sadece kaosa götürür"

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanması için açılan davanın salı günü gerçekleştirilecek olmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Kayyum tehlikesi var. 100 yıllık tarihi içinde ilk defa duydum. Kayyuma neden gidersiniz? Mali ve idari açıdan iflas edersiniz. Kayyum istersiniz. Genelde bunu mahkemeler de otomatik olarak atar. Ben ilk defa bir kulüpten seçime gitmek için kayyum atanmasını istediğini görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Böyle bir talep Galatasaray'ı sadece kaosa götürür. Böyle bir talepten utanıyorum. Ben iyi niyet ile açıklayamam bunu."

Fenerbahçe derbisi

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile 23 Şubat Pazar günü deplasmanda yapacakları derbiyi kazanmak istediklerini aktardı. Cengiz, Fenerbahçe'yi uzun süredir deplasmanda yenemediklerini hatırlattı.

"Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Kaç yıldır kazanamıyorum. Yine kazanamayabilirim. Oraya kazanmaya gidiyorum. Dostça, eşit, adil ve mümkün olan en az hakem hatası olsun. Lehimize de hakem hatası istemiyoruz. Biz orada yenebiliriz de."

"Yeter ki adil bir yarış olsun"

Mustafa Cengiz, Süper Lig'de adil bir yarış olmasını diledi.

"Herkesin yaralı olduğu yerde konsensustan bahsetmek çok zor. Ama bu birliğin tesis edileceğine Türk sporu adına inanıyorum. 18 şampiyon çıkmaz. Bir şampiyon çıkar. Bugün 7 takım potada. Bu çok güzel bir şey. Bundan bizim keyif ve zevk almamız lazım. Yeter ki adil bir yarış olsun."

"Neredeyse bazı başkanlar haber bültenlerini sunacak"

Başkan Cengiz, şampiyonluk yarışı hakkında da görüşlerini aktardı.

"Hocamızın ifade ettiği gibi son düdük çalınmadan mücadele bitmez. Galatasaray bu mücadelenin her zaman merkezindedir. Tüm takımlara saygı duyuyorum. Hak edenin kazanmasını diliyorum. Hak edenin de Galatasaray olmasını diliyorum."

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un diğer kulüp başkanlarını canlı yayına davet etmesiyle ilgili, "Her yerde her zaman varım. Diğer başkanları ikna etsinler. Televizyona çok çıkmayı seviyor. Neredeyse bazı başkanlar haber bültenlerini sunacak. Elinizden ekmek gidebilir. Dikkatli olun." ifadelerini kullandı.