Şaziye Erdoğan, 6. Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu Halter Şampiyonası'nın ilk gününe damga vurdu.

Özbekistan'ın Taşkent şehrinde düzenlenen şampiyonada, ülkemizi temsil eden milli halterci, kadınlar 49 kiloda mücadele etti.

Şaziye, koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 95 kilo ile gümüş, toplamda ise 177 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı.

Kürsünün ilk basamağına çıkan Şaziye Erdoğan, Türk bayrağını Özbekistan'da dalgalandırmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Şampiyonanın ilk gününde bir diğer madalya sevincini Sümeyye Kentli ile yaşadık.

Kadınlar 59 kiloda mücadele eden milli halterci; koparmada, silkmede ve toplamda elde ettiği derecelerle gümüş madalya kazandı.

Aynı kategoride yarışan bir diğer sporcumuz Ayşegül Çakın da koparmada, silkmede ve toplamda bronz madalya aldı.