Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 39 yapan ve zirveye bir adım daha yaklaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

“Oyun planımızı oturttuk”

Fatih Terim, ligin ilk yarısına oranla daha farklı olduklarını söyledi.

"Tamamıyla beraber olamayan bir takım vardı, hazırlık dönemini beraber geçirememişti. Haftada 3 maç oynanıyordu ve bunların hepsi bize dezavantaj oldu. Kısa olan devre arasını iyi geçirdik, oyun planımızı da oturttuğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacaktır, daha da gelişecektir. Bugün dirençli bir Kasımpaşa karşısında oynadık ve kolay bir galibiyete uzandık. Gol pozisyonu vermemek de önemliydi. Bazen rakiplerin puan kaybettiği haftada psikolojik olarak etki altında kalıp enteresan sonuçlar alabiliyorsunuz. Ama bugün istek, arzu, iştah, oyun düzeni, oyun anlayışı ve pozisyon zenginliği vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

“Dejavu yaşıyor gibiyim”

Terim, bu sezon şampiyon olunması durumunda, bu şampiyonluğun kendisi için farklı bir yeri olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı.

"Dejavu yaşıyor gibiyim. Geçen sene de, evvelki sene de bu vakitlerde bu sorular sorulmaya başlamıştı. Şampiyon oluyoruz, aradan birkaç gün geçiyor ve yönetici gelip ‘Hocam seneye mutlaka şampiyon olmamız lazım’ diyor. Bu da onun gibi oldu. İnşallah şampiyon oluruz da, ben de ayrı bir yere koyarım bu şampiyonluğu. İnanıyoruz, çalışıyoruz. Belki buna benzer şampiyonluklar olduğu için soruluyor ama keşke önde olsak da, herkes rahat etse. Şampiyonluğun her türlüsü hoştur."

Terim, bugün Kasımpaşa karşısında topla çıkışlarda zaman zaman hata yapıldığını da söyledi.

“Ancak bugün hata varsa, bu da yüzde 5’tir. Risk almadan da bir şey olmuyor. Merkeze çabuk toparlandık ama tabii ki bu tip top kayıplarının olmaması iyi. Bundan vazgeçilmesini istemiyorum. Bir sonraki adımda oyun anlayışımızı desteklemek için oradan öne çıkmamız gerekiyor.”

Saracchi ve Andone'nin durumu

Fatih Terim, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Marcelo Saracchi'nin durumuyla ilgili soru üzerine, "Isınmada en az 10 tane depar attı. O bölümde ilk deparda hissetmiş. Bence de çıkmakla doğru yapmış. Biz de çıkarmakla doğru yaptık. Daha zor bir duruma düşebilirdi. Belki uzun sürmeyecek ama dikkatli de olmak zorundayız. İnşallah çabuk toparlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Terim, Florin Andone'nin tamamen iyileştiğini anlattı.

"Andone bugün belki 10-15 dakika oynayabilirdi ama ama yavaş yavaş onu da oyuna alacağız. Çünkü o noktanın alternatifini bulmak kolay olmuyor. Yakında oynayacak ama tam hazır değil."