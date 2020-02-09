7. dakikada Kasımpaşalı Yassine Meriah'ın kendi kalesine attığı golle Galatasaray deplasmanda 1-0 öne geçti.

Galatasaray 22. dakikada Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 0-2

41. dakikada Adem Büyük kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. 0-3

Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Galatasaray puanın 39’a yükselterek haftayı 5. sırada tamamladı.

Ligde galibiyet hasretini 6 maça çıkartan Kasımpaşa 16 puanda kalarak haftayı 17. sırada tamamladı.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - GALATASARAY ÖNE GEÇTİ 7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Emre Akbaba kısa pasını ceza sahası içinde Sofiane Feghouli'ye gönderdi. Sofiane Feghouli altıpas içine girip orta şut karışımı topu gönderdi. Bu top Yassine Meriah'a çarptı ve kendi ağlarıyla buluştu. 0-1

19. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Ömer Bayram ceza sahası içine ortasını yaptı. Mario Lemina'dan seken top arka direkte Emre Akbaba'ya geldi. Emre Akbaba gelişine şutunu çekti ancak bu top Florent Hadergjonaj'ın eline çarptı.

[Fotoğraf: AA]

VAR KARARIYLA PENALTI 21. dakikada duran oyun sonrası hakem Emre Akbaba'nın pozisyonunu VAR'da inceledi. Hakem Mete Kalkavan VAR'da Hadergjonaj'ın Emre'nin vuruşunu eliyle kestiğine karar verdi.

GOL - FARK 2'YE ÇIKTI 22. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Adem Büyük kalecinin sağına yerden şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluştu. 0-2

33. dakikada Galatasaraylı Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Adem Büyük kafayı vurdu, şutu yandan dışarı gitti.

38. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Dieumerci Ndongala ceza sahası içine ortasını yaptı, kaleci Fernando Muslera'nın kontrolünde kaldı.

GOL - FARK 3'E ÇIKTI 41. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Mariano Filho ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topla buluşan Adem Büyük topu düzeltip sağına çekti ve kaleye şutunu göndererek topu ağlarla buluşturdu. 0-3

45. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topla buluşan Aytaç Kara kaleye şutunu gönderdi ve top kalenin yanından dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 3-0 önde kapattı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yaptı. Savunma oyuncularından seken topla yay içinde topla buluşan Oussama Haddadi gelişine şutunu kaleye gönderdi ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

62. dakikada sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Adem Büyük ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu gönderdi, kaleci Fatih Öztürk topu kornere tokatladı.

68. dakikada sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Henry Onyekuru kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Fatih Öztürk'ten seken topu çizgide Tomas Brecka gol olmasını engelledi. Uzaklaştırılmaya çalışılan topla buluşan Adem Büyük kaleye şutunu gönderdi. Savunma oyuncuları bu topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

77. dakikada ceza sahası yayı önünde topla ilerleyen Aytaç Kara yerden kaleye şutunu gönderdi, top kaleci Fernando Muslera'nın kontrolünde kaldı.

84. dakikada Onyekuru'nun sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında kafayı vuran Selçuk'un şutu kaleci Fatih'in kucağında kaldı.

85. dakikada sol kanatta kısa pasla topla buluşan Anıl Koç ceza sahası dışından kaleye şutunu gönderdi, top kaleci Fernando Muslera'nın kontrolünde kaldı.

90+2. dakikada Selçuk'un ara pasıyla savunma arkasına sızan Onyekuru'nun plase vuruşunu kaleci Fatih parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Brecka, Meriah, Haddadi, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma (Dk. 59 İlhan Depe), Tarkan Serbest (Dk. 81 Gerard Gohou), Ndongala (Dk. 65 Anıl), Thiam.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi (Dk. 4 Linnes), Seri (Dk. 80 Selçuk İnan), Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 65 Henry Onyekuru), Adem Büyük

Goller: Dk. 7 Yassine Meriah (kendi kalesine) Dk. 22, 41, Adem Büyük (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 22 Florent Hadërgjonaj, Dk. 61 Tomas Brecka (Kasımpaşa)