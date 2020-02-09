Süper Lig'de 21. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Mücadelede iki kez öne geçen Kayserispor karşılaşmanın son dakikalarında gelen golle bir puana razı oldu.

Maçın 41. dakikasında Mensah'ın penaltı golüyle öne geçen Kayserispor, 45+1. dakikada Sinan Gümüş'ün penaltıdan attığı gole engel olamadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına golle başlayan Kayserispor, Pedro Henrique'nin 46. dakikada kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

Mücadelenin 84. dakikasında Antalyaspor Fredy ile eşitliği tekrar yakaladı. Maçta başka gol olmayınca iki takımda birer puana razı oldu.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 12'ye yükselterek 18. sırada kalırken Antalyaspor ise puanını 19'a yükseltti ve ligde 15. sırada kendine yer buldu.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Süper Lig'in 21. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor- Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

15. dakikada Hakan Özmert'in ortaladığı topla ceza sahası sol iç çaprazında buluşan Chico'nun vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

21. dakikada orta sahada buluştuğu topu ceza sahası önüne kadar taşıyan Djedje'nin sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

22. dakikada Campanharo ikili mücadelede topu rakip oyuncudan aldı. Campanharo'nun ceza saha içerisine gönderdiği topla buluşan Mesanovic kaleciyi çalımladı, ancak savunmanın araya girmesiyle meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

40. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı kornerde ceza alanındaki Kudriashov'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. 41. dakikada penaltıyı kullanan Mensah, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

45. dakikada Kudriashov, ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Lopes'in müdahalesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Gençerler, ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. 45+1. dakikada Sinan Gümüş'ün kullandığı penaltıda top filelere gitti:1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Djedje'nin soldan ortasında topla ceza sahası içinde buluşan Situm'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'den döndü. Kaleciden dönen topu takip eden Henrique'nin yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

62. dakikada Mesanovic'in ceza sahasına kadar taşıdığı topa sert vuruşunda, kaleci Boffin ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

79. dakikada oyuna yeni giren Podolski ceza sahasında ortalanan topa sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonucu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

83. dakikada Kudriashov'un soldan yerden ortasında ceza sahasına girerken topa gelişine vuran Fredy, meşin yuvarlağı kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 tamamlandı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Koray Gençerler, Samet Çiçek, Abdullah Bora Özkara

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje (Dk. 90 Kravets), Campanharo, Situm (Dk. 68 Enver Cenk Şahin), Mensah, Henrique (Dk. 82 Aksel Aktaş), Mesanovic

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Charles (Dk. 60 Mukairu), Ndinga (Dk. 73 Ufuk Akyol), Fredy, Hakan Özmert, Amilton (Dk. 79 Podolski), Sinan Gümüş

Goller: Dk. 41 Mensah (Penaltıdan), Dk. 46 Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 45+1 Sinan Gümüş (Penaltıdan), Dk. 83 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Hakan Özmert, Dk. 59 Veysel Sarı, Dk. 59 Sinan Gümüş, Dk. 90+2 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 13 Emre Taşdemir, Dk. 59 Sapunaru, Dk. 76 Henrique, Dk. 90+2 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)