Sarı-kırmızılı takımın, geçen hafta Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Younes Belhanda kadroda yer almazken, Martin Linnes de yedeğe çekildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçında bu futbolcuların yerine sarı kart cezası biten Mario Lemina ile Marcelo Saracchi'yi görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Martin Linnes'in yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Florin Andone, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Henry Onyekuru oturdu.

Saracchi ilk 11'de başladığı maçta 3. dakikada sakatlandı

Galatasaray'da sakatlığı geçen Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi, ligde bir hafta aradan sonra formasına kavuştu.

Saracchi, ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada geçirdiği adale sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyememişti. Uruguaylı futbolcu, Kasımpaşa maçının 3. dakikasında sakatlanarak oyunu terketti.

İttifak Holding Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisine devam edilen Radamel Falcao ise müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Donk 300 bin euro daha kazandı

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, 300 bin euro bonus almaya hak kazandı.

Hollandalı futbolcu, sözleşmesinde yer alan "2019-2020 sezonunda 21 Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 300 bin prime hak kazanacak." maddesi çerçevesinde 300 bin euronun daha sahibi oldu.

Süper Lig'de bu sezonki 15. maçına çıkan Donk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 karşılaşmada görev yaptı.

Kasımpaşa, 9 yıl sonra Çapa yönetiminde maça çıktı

Kasımpaşa'da hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Fuat Çapa, lacivert-beyazlı-beyazlı takımın başında yaklaşık 9 yıl aradan sonra maça çıktı.

Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa'daki ikinci döneminde ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi.

Fuat Çapa, 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında da lacivert-beyazlı ekipte görev yapmıştı.

Karşılaşma öncesinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.