Başkent Roma'da düzenlenecek şampiyona 7 gün sürecek. Müsabakalar erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.

Milli takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi düzenlenecek son Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 30 sporcuyla yer alacak.

Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda elemeler ile çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Türkiye'yi 55 kiloda Doğuş Ayazcı, 63 kiloda Rahman Bilici, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp temsil edecek.

Rıza rekorunu geliştirmeye çalışacak

Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, üst üste 9, toplamda ise 10. kez Avrupa şampiyonu olabilmek için mindere çıkacak.

En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi olan Rıza, rekorunu geliştirmeye çalışacak.

Milli sporcu, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Türk güreş tarihine geçmişti.

Taha ve Buse Roma'da yok

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.

Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası öncesi milli takım kampında sakatlanan Taha, sol omzundan ameliyat edilmişti.

Serbest stilde 7 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşan Türk güreşçi unvanına sahip Taha'nın kariyerinde ayrıca 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor.

Taha'nın yanı sıra milli güreşçi Buse Tosun da Avrupa Şampiyonası'na katılamayacak.

Yaşar Doğu Turnuvası'nda sakatlanan ve tedavisine devam edilen Avrupa ve dünya üçüncüsü Buse, şampiyonada mindere çıkamayacak. Buse'nin 23 yaş altında Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Türkiye'yi Roma'da Taha'nın yerine Tanju Gemici, Buse'nin yerine ise Merve Pul temsil edecek.

[Grafik: AA]

Yasemin üst üste 5. şampiyonluk peşinde

Türk kadın güreşinin öncülerinden Yasemin Adar, üst üste 5. Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

"İlklerin kadını" Yasemin, Avrupa şampiyonalarında Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da kazandırmıştı.

Riga'nın ardından 2017'de Novi Sad, 2018'de Kaspiysk ve 2019'da da Bükreş'te altın madalya kazanan Yasemin, aynı zamanda dünya şampiyonluğuna ulaşan tek kadın Türk güreşçi unvanına sahip.

Soner geri dönüyor

Serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş, yeniden Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Üst üste 3 kez (2016, 2017, 2018) Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Soner, geçen yıl Bükreş'te kadroda yer almamıştı. 2019 Avrupa Şampiyonası'nda Soner'in yerine Yakup Gör mücadele etmişti.

Milli güreşçi, kariyerinde birer olimpiyat (Rio 2016) ve dünya üçüncülüğü de elde etti.

Metehan ilk Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor

2017 ve 2018 yıllarında dünya şampiyonluğuna ulaşan Metehan Başar, Avrupa şampiyonalarındaki ilk altın madalyasını almaya çalışacak.

Metehan, 2017'de Sırbistan'ın Novi Sad kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsüne çıkmıştı.

Milliler, Bükreş'te tarih yazmıştı

Türkiye, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanmıştı.

Avrupa şampiyonalarında en fazla madalya sayısına ulaşan milliler, Romanya'da tarihi bir başarı elde etmişti.

Türkiye, takım halinde erkekler serbest stil ve grekoromende ikinci, kadınlarda ise üçüncü olmuştu.

İtalya kadrosu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek milli sporcular ise şöyle:

Grekoromen:

55 kilo: Doğuş Ayazcı

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Rahman Bilici

67 kilo: Enes Başar

72 kilo: Selçuk Can

77 kilo: Yunus Emre Başar

82 kilo: Burhan Akbudak

87 kilo: Metehan Başar

97 kilo: Cenk İldem

130 kilo: Rıza Kayaalp

Kadınlar:

50 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Bediha Gün

57 kilo: Mehlika Öztürk

59 kilo: Elif Yanık

62 kilo: Elif Jale Yeşilırmak

65 kilo: Aslı Tuğcu

68 kilo: Kadriye Aksoy

72 kilo: Merve Pul

76 kilo: Yasemin Adar

Erkekler serbest stil:

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Hamza Alaca

65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan

70 kilo: Haydar Yavuz

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo: Batuhan Demirçin

86 kilo: Fatih Erdin

92 kilo: Süleyman Karadeniz

96 kilo: İbrahim Bölükbaşı

125 kilo: Tanju Gemici