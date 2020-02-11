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Erciyes Kar Voleybolu Dünya Turu’na ev sahipliği yapacak
Kayseri'de bulunan Erciyes Kayak Merkezi, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'nun ilkine ev sahipliği yapacak. Organizasyon, 12-15 Mart tarihlerinde düzenlenecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Kar Voleybolu Dünya Turu’nun 2020 takvimi, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından duyuruldu.
Organizasyonun ilk ayağı, 12-15 Mart tarihlerinde Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezinde düzenlenecek. Diğer ayak ise 20-23 Ağustos tarihlerinde Arjantin’de gerçekleştirilecek.
TVF, 2017'den bu yana 5 Avrupa etabı ve 2 Türkiye Şampiyonası olmak üzere toplam 7 kar voleybolu organizasyonuna imza attı.
Türkiye, 2018’de Avusturya’da yapılan ilk Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonası’nda, kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.
Etiketler: Uluslararası Voleybol Federasyonu Türkiye Voleybol Federasyonu kayseri Kar Voleybolu Dünya Turu erciyes kayak merkeziSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 01:24
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