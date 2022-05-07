Manchester United'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fransız yıldızın sözleşmesinin sona ermesi büyük kulüplerin iştahını kabartıyor.

Pogba'ya transfer kancası atması en muhtemel takım ise Manchester City. Pep Guardiola, Fransız futbolcuyu takımında görmek istiyor.

Sezon sonunda Fernandinho'nun City'den ayrılacak olması da o mevkide görev alan Pogba'nın transfer ihtimalini güçlendiriyor. Bir diğer etken olarak ise Guardiola'nın hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında oynayacak bir futbolcu araması olarak görülüyor.

Manchester United'da 6 yıl geçiren Pogba, City ile sözleşme imzalarsa şehirde büyük yankı uyandıracak. 2009 yılında United'dan City'ye transfer olan Carlos Tevez, Manchester şehrinde sansasyonlara neden olmuştu.

Tevez'in imzasının ardından şehir, "Manchester'a Hoş Geldin" pankartlarıyla süslenmişti. Paul Pogba ile ilgilenen kulüpler arasında Paris Saint Germain ve Juventus gibi dev kulüplerde yer alıyor.