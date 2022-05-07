Geçen sezon 1. Lig'de İstanbul'da oynanan play-ıff finalinde hemşehrisi Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdıran İzmir temsilcisi bu sezon 2. haftayı 6 puanlı liderlik koltuğunda, 7. haftayı ise 15 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 3.sırada tamamladı.

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Futbolcu olarak 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen ve takımı Süper Lig'e çıkarma sevinci yaşayan Mustafa Denizli, ilk haftalardaki müthiş performansları üzerine hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Altay, Süper Lig'de 7. haftanın ardından çıktığı 13 maçta 10 mağlubiyet, 3 beraberlik alınca teknik direktör Mustafa Denizli ile yollar ayrıldı.

Denizli'nin yerine göreve getirilen yardımcısı Mert Nobre, 3 yenilgi ile kazanamama serisini 16 haftaya taşıdı.

[Fotoğraf: AA]

Ligde 24. haftada 2-0'lık zaferle sonuçlanan Göztepe derbisiyle dümene geçen teknik patron Serkan Özbalta ise 7 maçta 11 puan toplayıp istifa etti.

Dördüncü teknik adam olarak takımın başına geçen Sinan Kaloğlu ise ilk deneyimini yaşadığı Altay'a şimdiye kadar çıktığı 5 maçta 4 puan kazandırdı.

[Fotoğraf: AA]

Altay'ı başkan olarak 5 yılda 3. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Özgür Ekmekçioğlu ise 6'ncı görev senesinde istifa ettikten sonra küme düşme acısına ortak oldu.

[Fotoğraf: AA]

Başkan adayı aranıyor

Altay'ın toplam borcunun 371 milyon TL olarak açıklandığı 28 Nisan'daki genel kurulunda başkan adayı çıkmaması üzerine yönetim yetkileri kongre divanına devredilirken, siyah-beyazlı camianın başkan adayı bulmak için temasları sürdürdüğü öğrenildi.

Kongre divanının, görevi bırakan Özgür Ekmekçioğlu ve başkanlığa talip olması gündeme gelen ancak adaylıktan vazgeçen İbrahim Akman ile temasları sürdürdüğü bildirildi.

[Fotoğraf: AA]

Kongre divanı, kulübün duayen ismi Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde bir toplantı yapılmasını talep etti. Bu toplantıda yönetime talip olacak kişi ya da grupların fikirleri ile kesin seçim tarihi belirlenecek.

Altay'ın muhtemel kongre tarihinin 15-22 Mayıs olarak açıklanması bekleniyor.

Özgür Ekmekçioğlu kaynak gönderiyor

Altay'da Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından kulübe 6.5 milyon TL kaynak sağladığı açıklandı.

Ekmekçioğlu'nun bu parayı futbolcu ve personel ödemeleri ile cari ödemeler için yolladığı kaydedildi.

[Fotoğraf: AA]

Bu arada transfer taksidi ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtarname gönderen Şilili Mardin Rodriguez'e serbest kalmaması için Ekmekçioğlu'nun ayrıca 75 bin euro ödeme yaptığı bildirildi.

Olaylı kongre sonrası taraftarlardan tepki görmesine rağmen kulübe kaynak sağlamaya devam eden Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlığa aday çıkmaması halinde kulübü sahipsiz bırakmayacağını söylediği iddia edildi.