Paris Saint-Germain teknik direktör Luis Enrique ile anlaştı

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol teknik adam Luis Enrique ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktör Luis Enrique ile anlaşıldı ve İspanyol menajer ile iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

Paris Saint-Germain is delighted to announce that Luis Enrique has been named as its first team's new head coach, with the Spanish manager signing a two-year contract.