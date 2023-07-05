Paris Saint-Germain teknik direktör Luis Enrique ile anlaştı

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol teknik adam Luis Enrique ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktör Luis Enrique ile anlaşıldı ve İspanyol menajer ile iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.