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Spor
TRT Haber 05.07.2023 18:01

Paris Saint-Germain teknik direktör Luis Enrique ile anlaştı

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, İspanyol teknik adam Luis Enrique ile sözleşme imzalandı.

Paris Saint-Germain teknik direktör Luis Enrique ile anlaştı

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol teknik adam Luis Enrique ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktör Luis Enrique ile anlaşıldı ve İspanyol menajer ile iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.


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