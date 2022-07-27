Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 01:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paris Saint-Germain, Mukiele'yi transfer etti
Fransa 1'inci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain, defans oyuncusu Nordi Mukiele'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mukiele'nin bonservisi konusunda Leipzig ile anlaşmaya varıldığı ve Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fransa basınına göre, PSG, 24 yaşındaki sağ bek için Almanya ekibine 12 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Leipzig'de 4 sezonda 146 karşılaşmada forma giyen Mukiele, 10 gole imza attı.
Etiketler: Paris Saint-Germain Transfer Haberleri
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