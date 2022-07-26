Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 22:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Yüzme Şampiyonası İtalya'da düzenlenecek
[Fotoğraf: (Arşiv)]
11-17 Ağustos tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda, Türkiye'yi 4 kadın sporcu temsil edecek.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 11-17 Ağustos tarihlerinde başkent Roma'da düzenlenecek.
Organizasyonda Türkiye'yi Defne Coşkun, Deniz Ertan, Duru Tanrıverdi ve Merve Tuncel temsil edecek.
Etiketler: Milli Sporcular İtalya
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