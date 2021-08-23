TRT, bu yaz dünyanın en prestijli spor organizasyonlarını ekranlarına getirmeye devam ediyor.

Olimpiyat Oyunları’ndaki madalya mücadelelerini ekranlara getiren TRT, bu kez 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Paralimpik Oyunları’nı canlı yayınla TRT Spor ve TRT Spor Yıldız’da sporseverlerle buluşturacak.

Milliler, 13 branşta 87 sporcu ile yarışacak

Dev organizasyon, Tokyo Olimpiyat Stadyumu'ndaki görkemli açılış seremonisiyle başlayacak. Milli sporcularımız rekor katılımla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yer alacak.

13 branşta 43'ü erkek 44'ü kadın toplam 87 sporcumuz, bu büyük organizasyonda madalya mücadelesi verecek. Ay yıldızlı sporcularımızın Tokyo'daki hedefi, kota rekorunun ardından madalya rekorunu da kırmak olacak.

Organizasyona ev sahipliği yapacak Tokyo kenti bir ilke de imza atacak. 1964 yılında da aynı etkinliği üstlenen Japonya'nın başkenti, Paralimpik Oyunları'nı ikinci kez düzenleyen ilk şehir olarak tarihe geçecek.

13 gün boyunca kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak Paralimpik Oyunları, 5 Eylül'de yine Tokyo Olimpiyat Stadyumu'ndaki kapanış töreniyle son bulacak.

160 ülke ve bölgeden 4 bini aşkın sporcunun 22 dalda yarışı ile ay yıldızlı sporcularımızın madalya mücadeleleri TRT Spor ve TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınla ekranlara gelecek.