Ligin üçüncü haftasının son karşılaşmasında Nice taraftarları Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet'e şişeler fırlattı.

Payet bunun üzerine tepkisini göstermek için bu şişeyi taraftarlara geri fırlattı. Bunun ardından Nice taraftarları sahaya akın etti.

Hakem, maçı 77. dakikada durdurmaya karar verdi. Takımlar soyunma odasına gitti. Nice Kulübü Başkanı Jean-Pierre Riviere bu olay üzerine taraftarlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Olympique Marsilya sahaya çıkmadı

77. dakikada durdurulan maçın yaklaşık 1,5 saatin ardından kaldığı yerden yeniden başlaması kararı alındı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Nice futbolcularının sahada yerini almasının ardından hakem düdüğü çaldı ancak Marsilyalı oyuncular sahaya çıkmayı reddetti. Bunun üzerine hakem karşılaşmayı sonlandırdı ve ev sahibi takımın oyuncuları soyunma odasına gitti.

Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) mücadeleye ilişkin kararını vermesi bekleniyor.

Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, RMC Sport'a yaptığı açıklamada, LFP'nin karşılaşmayı yeniden başlatma kararı aldığını ancak bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Fransız basınındaki haberlerde, maç sırasında çıkan olaylarda Marsilyalı futbolcular Luan Peres, Matteo Guendouzi ve Dimitri Payet'in yaralandığı belirtildi.

Ev sahibi Nice, 49. dakikada Dolberg'in attığı golle Marsilya karşısında 1-0 üstünlük sağlamıştı.