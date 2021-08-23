Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paralimpik Oyunları öncesi vaka sayısı 144'e yükseldi
Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 144'e yükseldi.
Organizasyon Komitesi, 24 Ağutos Salı günü başlayacak Paralimpik 2020 Oyunları kapsamında hizmet veren 13 kişide Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
Böylelikle Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişiler arasında Covid-19'a yakalananların sayısı 144'e yükseldi.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek. Organizasyon TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Etiketler: Koronavirüs 2020 Olimpiyat
Sıradaki Haber
Real Madrid, Levante deplasmanından 1 puanla döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz