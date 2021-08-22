Pamukkale Belediyesi tarafından Denizli Atatürk Stadı'nda bu yıl ilki gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, yeni tip koronavirüs (COVID-19) kuralları gereği ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü sonrası alana alındı.

Kayıt yaptırıp güreş öncesi hazırlıklarını tamamlayan pehlivanlar, yağlanarak er meydanına çıktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki eşliğinde, başpehlivanlar Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Osman Aynur, Recep Kara, Mehmet Yeşil, Şaban Yılmaz ve Fatih Atlı güreşseverleri selamladı.

42'si başpehlivan 517 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen güreşlerde sporcular, minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele etti.

Ali Gürbüz başpehlivan oldu

Başpehlivanlık mücadelesinde yarı finalde Ali Gürbüz, Cengizhan Şimşek ile İsmail Balaban da Mustafa Batu ile eşleşti.

Yarı finalde rakiplerini yenen İsmail Balaban ve Ali Gürbüz finalde karşı karşıya geldi. Balaban ve Gürbüz'ün er meydanındaki güreşi, seyirciler tarafından heyecanla izlendi. Kıyasıya mücadelede Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Gürbüz'e altın kemerini Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim takdim etti.

İkincilik kürsüne İsmail Balaban, üçüncülük kürsüsüne ise Cengizhan Şimşek ve Mustafa Batu çıktı.