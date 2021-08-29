Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 11 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuvada yarışan iki sporcu yer aldı.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında COVID-19'a yakalananların sayısı 230'a yükseldi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.