Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 08:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 230'a çıktı
[Fotoğraf: AA]
2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 230'a yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 11 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuvada yarışan iki sporcu yer aldı.
Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında COVID-19'a yakalananların sayısı 230'a yükseldi.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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