Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
West Ham United Kurt Zouma'yı transfer etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fransız savunma oyuncusu Kurt Zouma'yı renklerine bağladı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre, Chelsea forması giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Fransız oyuncu, Chelsea kariyerinde tüm kulvarlarda 151 maça çıktı ve 10 gol attı.
Welcome to West Ham United, @KurtZouma! pic.twitter.com/X7eguIRzTi— West Ham United (@WestHam) August 28, 2021
Etiketler: Premier Lig Transfer Haberleri
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