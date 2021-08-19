Paralimpik oyunlarına bir hafta kala Japonya'da ülke geneli günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez 25 binin üstüne çıktı.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte Japonya geneli 25 bin 156 Covid-19 vakası tespit edildi.

Böylelikle salgının başından bu yana ülkede kaydedilen toplam vaka sayısı 1 milyon 232 bin 461'e çıktı.

Virüse bağlı can kaybı sayısı son bir günde 26 artışla 15 bin 555'e yükseldi.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden virüse yakalananların 58'e yükseldiğini açıklamıştı.

Hükümet önceki gün, Kovid-19'a karşı 13 eyalette olağanüstü halin (OHAL) ve 16 eyalette kısmi OHAL'in 12 Eylül'e kadar sürmesine karar vermişti.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek. Organizasyon TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.