Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde 2016-2017 sezonundan itibaren mücadele etmeye başlayan Akdeniz temsilcisi, kısa sürede önemli bir çıkış yakaladı.

Süper Lig'deki 6. sezonuna başlayan turuncu-yeşilli ekip, son 4 yılda Türk futbolunda "Dört Büyükler" olarak tanımlanan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transferde ilgisini çeker hale geldi.

Son 4 yılda 10 futbolcu

Aytemiz Alanyaspor'da son 4 yılda top koşturan 10 futbolcu, kariyerlerine "Dört Büyükler"de devam etme kararı aldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İlk olarak 2016-2017 sezonu gol kralı Brezilyalı futbolcu Vagner Love'u 2017'de Beşiktaş'a veren turuncu-yeşilli takım, daha sonra siyah-beyazlılara 2020-2021 sezonu öncesi Welinton ile Fabrice Nsakala'yı, bu sezon öncesinde ise Salih Uçan'ı gönderdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Alanya temsilcisi, Love'dan bonservis geliri elde ederken, sözleşmesi bittiği için diğer 3 futbolcudan para kazanamadı.

2018-2019 sezonu öncesinde Emre Akbaba'yı ciddi bir bonservis ücretiyle Galatasaray'a satan Alanyaspor, bu sezon öncesi de sarı-kırmızılılara benzer bir gelirle Berkan Kutlu'yu verdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Akdeniz temsilcisinden geçen sezonun devre arasında önemli bir miktar para vererek Anastasios Bakasetas'ı transfer eden Trabzonspor ise bu sezon öncesinde de Manolis Siopis'i bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Fenerbahçe ise geçen sezon sonunda sözleşmesi biten golcü Papiss Cisse'yle, bu sezon başında da boşa çıkan savunma oyuncusu Steven Caulker ile sözleşme imzaladı.

Yaklaşık 300 milyon lira gelir

Aytemiz Alanyaspor, son dönemde futbolcu satışından yaklaşık 300 milyon lira gelir elde etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Akdeniz ekibi, Merih Demiral, Vagner Love, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Anastasios Bakasetas, Manolis Siopis, Lucas Villafanez, Wilde-Donald Guerrier, Mamadou Fofana ve Georgios Tzavellas gibi futbolculardan ciddi bir miktar parayı kasasına koydu.

Turuncu-yeşilliler, söz konusu oyunların transferlerinden 300 milyon liraya yakın bir para kazandı.

Ozan Tufan, Merih Demiral ve Salih Uçan'dan büyük gelişim

Aytemiz Alanyaspor, kariyerinde düşüş yaşayan Ozan Tufan ile Salih Uçan'ın yanı sıra genç oyuncu Merih Demiral'ın da gelişiminde büyük rol oynadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve büyük bir performans düşüklüğü yaşayan Ozan Tufan'ı 2018-2019 sezonunun devre arasında kiralayan Alanyaspor, milli futbolcunun yeniden futbola odaklanmasını sağladı. Alanyaspor'da yeniden kendini bulan Ozan, sarı-lacivertlilere dönerken, A Milli Takım'da da yerini aldı.

Bucaspor'daki performansıyla Fenerbahçe'ye oradan da İtalya'nın ünlü takımlarından Roma'ya transfer olan Salih Uçan da Alanyaspor'da yeniden futbola döndü. Tecrübeli futbolcu, 2019'da geldiği turuncu-yeşilli takımdaki performansıyla bu sezon Beşiktaş'a transfer oldu.

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve kısa süreli Portekiz macerasının ardından 2018'de Alanyaspor'a gelen Merih Demiral, kısa sürede gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükseldi. Merih, sonrasında da önemli bir miktar para kazandırarak İtalya'nın Sassuolo takımına transfer oldu.

Milli futbolcu, Sassuolo'dan sonra da dünyaca ünlü Juventus'a transfer olarak Avrupa'nın önemli savunma oyuncularından biri haline geldi. Milli futbolcu, bu sezon Serie A'da kiralık olarak Atalanta forması giyiyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye teknik adam

Alanyaspor, futbolcuların yanı sıra teknik adamların da kariyerinde önemli bir basamak oldu.

Futbol yönetimiyle son dönemlerin en başarılı kulüplerinden olan Akdeniz temsilcisi, teknik direktörler Erol Bulut ve Sergen Yalçın'ın kariyerine katkıda bulundu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Yeni Malatyaspor'da başlayan teknik adamlık kariyerinde ikinci olarak Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut, turuncu-yeşilli ekibi 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne götürdü.

Bulut, Yeni Malatyaspor'un ardından Alanyaspor ile yakaladığı başarıyla geride kalan sezonun başında Fenerbahçe'nin başına geçti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Kariyerinde birçok takımda çalışan ve istikrarsızlığı nedeniyle eleştirilen Sergen Yalçın da 2018-2019 sezonunda Alanyaspor'da önemli bir çıkış yakaladı.

Yalçın, Alanyaspor'un ardından yarım sezonluk Yeni Malatyaspor serüveni yaşadı. Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçen Yalçın, 2020-2021 sezonunda çifte kupalı şampiyonluk sevinci yaşadı.