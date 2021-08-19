Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:
20 Ağustos Cuma:
20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay: Mete Kalkavan
21.45 Gaziantep-Beşiktaş: Ümit Öztürk
22 Ağustos Pazar:
19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
23 Ağustos Pazartesi:
19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek
1. Lig'de 2. haftanın hakemleri de belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligin 2. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:
20 Ağustos Cuma:
21 Ağustos Cumartesi:
17.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: Davut Dakul Çelik
21.45 Adanaspor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu
21.45 Altınordu-Tuzlaspor: Alper Akarsu
22 Ağustos Pazar:
17.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor: Çağdaş Altay
17.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: Burak Pakkan
19.15 MKE Ankaragücü-Kocaelispor: Turgut Doman
21.45 Manisa-Denizlispor: Yiğit Arslan
23 Ağustos Pazartesi:
20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Kutluhan Bilgiç
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