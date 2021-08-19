Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, başkentin Harumi bölgesinde 17 Ağustos'ta hizmete giren semtte ilk Covid-19 vakası kayda geçti.

Testi pozitif çıkan kişinin sporcu değil, turnuva kapsamında hizmet veren bir yetkili olduğunu açıklayan komite, bu kişiye yönelik detaylı bilgi vermedi.

44 hektar arazi üzerine kurulu olimpiyat semtinde, turnuvada yarışacak sporcular ile yabancı yetkililer barınacak.

Akredite kişilerde vaka sayısı 58'e çıktı

Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite olmuş kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 58'e yükseldi.

Organizasyon Komitesi, haftaya başlayacak Paralimpik 2020 Oyunları kapsamında hizmet veren 18 kişide Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs tanısı konulan 18 kişi arasında Japonya içinden 10 sözleşmeli çalışan, bir gönüllü ve bir komite yetkilisi bulunuyor.

Virüse yakalananlar arasında ülke dışından Japonya'ya gelen bir resmi yetkili, bir sözleşmeli çalışan, 4 medya mensubu da yer aldı.

Böylece, Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 58'e çıktı. Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek. Organizasyon TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

23 Temmuz-8 Ağustos'taki Tokyo 2020 Olimpiyatlarına akredite toplamda 544 kişi virüse yakalanmıştı.