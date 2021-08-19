Premier Lig ekibi, 26 yaşındaki milli oyuncu Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 1 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor.

İngiliz ekibi, küme düşmemesi halinde sarı lacivertlilere 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Deneyimli oyuncunun, bugün İngiltere'ye giderek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıkan Ozan Tufan, 6 gol, 8 asistlik katkı sağladı.