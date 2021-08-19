Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 01:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Ozan Tufan Watford’da
Fenerbahçe deneyimli orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ı, satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına İngiltere Premier Lig takımlarından Watford’a kiraladı.
Premier Lig ekibi, 26 yaşındaki milli oyuncu Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 1 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor.
İngiliz ekibi, küme düşmemesi halinde sarı lacivertlilere 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Deneyimli oyuncunun, bugün İngiltere'ye giderek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıkan Ozan Tufan, 6 gol, 8 asistlik katkı sağladı.
Etiketler: Fenerbahçe İngiltere Transfer Haberleri
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