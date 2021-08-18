Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümit milli judocu Erman Gürgen'den bronz madalya
[Fotoğraf: AA]
Letonya'nın başkenti Riga'daki Ümitler Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 73 kiloda Erman Gürgen, bronz madalya kazandı.
Organizasyonda bugün erkekler 73 kiloda Erman Gürgen, kürsü müsabakasında Slovenyalı rakibi Nik Purnat'ı altın skorda waza-ari puanıyla yenerek üçüncü oldu.
Ay-yıldızlı judocu Erman Gürgen, ilk turda İtalyan Alessandro Sorelli'yi ipponla yendi. İkinci turda ise Gürcistanlı rakibi Vakhtang Pavliashvili'ye yenilen Erman repesaja kaldı.
Erman Gürgen, repesaj mücadelelerinin ardından bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti. Slovenyalı Nik Purnat ile bronz madalya için karşılaşan milli judocu, altın skorda rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın son gününde kadınlar 70 kiloda Elif Başkut ve Öznur Efe; erkekler 90 kiloda İbrahim Tataroğlu ve Recep Ergin, madalya mücadelesi yapacak.
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