Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı
[Fotoğraf: DHA]
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.
Rövanşlarının 24-25 Ağustos'ta oynanacağı ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Benfica (Portekiz) - PSV (Hollanda): 2-1
Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-0
Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan): 3-2
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