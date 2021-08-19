Haftaya başlayacak turnuva öncesinde düzenlediği basın toplantısında Parsons, Afganistan'daki gelişmelerin ardından Paralimpik sporcuların oyunlara katılma durumunu değerlendirdi.

"Afgan sporcuları güvenli şekilde Tokyo'ya getiremeyeceğiz"

Parsons, Afganistan Ulusal Paralimpik Komitesi ile sürdürülen iletişime rağmen IPC'nin, Taliban'ın kontrolü ele aldığı ülkeden sporcuları turnuvaya güvenle getirme imkanına sahip olmadığını söyledi. Parsons, durumu tetkik ettiklerini kaydetti.

"Şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla, emniyetlerinin sağlanması şartı gözetilerek, Afgan sporcuları güvenli şekilde Tokyo'ya getiremeyeceğiz."

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.