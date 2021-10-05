Şehitkamil Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret eden Sevilay Öztürk, Tokyo'dan madalyayla döndüğü için yaşadığı mutluluğu anlattı.

Milli sporcu, spor hayatını sürdürebilmesi için kendisine verilen destekler için teşekkür etti.

"Yarışmalar çok güzeldi, güzel bir derece elde ettim. Türkiye'ye bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. İnşallah oradan birincilik madalyasıyla döneceğim."

[Fotoğraf: AA]

Fadıloğlu da Öztürk'ü tebrik ederek, sporcunun antrenmanlarını belediyeye ait Alleben-1 Yüzme Havuzunda sürdürdüğünü belirtti.

Fadıloğlu, Öztürk'ün verilen emeklerin karşılığını aldığına söyledi.​​​