Gümüşhane'nin denizden 2 bin 229 metre yükseklikteki Kirazlık Yaylası'nda artık bir voleybol sahası var.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, aralarında üniversite mezunlarının da yer aldığı genç kız grubunun sosyal medyadan dile getirdiği destek mesajı ile harekete geçti.

[Fotoğraf: DHA]

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ve ekibi tarafından doğal güzelliklerin içinde voleybola gönül verenler için özel olarak bir saha hazırlandı.

Kadın Milli Voleybol Takımı'na verilen 'Filenin Sultanları' isminden esinlenerek kendilerine 'Yaylanın Sultanları' diyen gençler, bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

[Fotoğraf: DHA]

‘Yaylanın Sultanları’na, ayrıca Voleybol Federasyonu tarafından gönderilen spor malzemeleri de hediye edildi.

2 bin 229 metre yükseklikte, standart ölçülerde hazırlanan voleybol sahası hemen kullanılmaya başlandı.

[Fotoğraf: DHA]