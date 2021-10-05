Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 13:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
2022 Pekin Kış Olimpiyatları için aşı zorunluluğu getirildi
2022 Pekin Kış Olimpiyatları test etkinliklerine katılacaklara aşı zorunluluğu getirildi. Yaklaşık 2 bin uluslararası katılımcıya bu kural uygulanacak.
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları için hazırlıklar hız kazandı. Çin'in başkentinde düzenlenecek oyunlardan önce testlere başlandı. Ayrıca Covid 19 önleme ve kontrol ofisi kuruldu.
Ofisin yöneticilerinden Huang Chun, 31 Aralık'a kadar sürecek test etkinliklerine toplam 2 bin kişinin katılacağını söyledi.
Chun, 8 olimpiyat sahasında yapılacak testlere katılacaklara aşı zorunluluğu getirildiğini açıkladı. 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları 4 Şubat'ta başlayacak.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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