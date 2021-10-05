2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları için hazırlıklar hız kazandı. Çin'in başkentinde düzenlenecek oyunlardan önce testlere başlandı. Ayrıca Covid 19 önleme ve kontrol ofisi kuruldu.

Ofisin yöneticilerinden Huang Chun, 31 Aralık'a kadar sürecek test etkinliklerine toplam 2 bin kişinin katılacağını söyledi.

Chun, 8 olimpiyat sahasında yapılacak testlere katılacaklara aşı zorunluluğu getirildiğini açıkladı. 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları 4 Şubat'ta başlayacak.