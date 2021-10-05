Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'den kadın futbol takımına takviye
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Neslihan Aktaş'ı transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni kurulan takımımız için anlaşmaya varılan Neslihan Aktaş, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza kulübümüze 'hoş geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile kadın futbol takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı'nın da yer aldığı aktarıldı.
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