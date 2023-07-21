Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.07.2023 11:32

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda iki milli sporcu finale yükseldi

Çekya'da devam eden Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular Öznur Cüre Girdi ve Bahattin Hekimoğlu finalde altın madalya için mücadele edecek.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda iki milli sporcu finale yükseldi

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Pilsen kentinde düzenlenen organizasyonda, makaralı yay kadınlar açık kategorisinde Öznur Cüre, çeyrek finalde Fransız Julie Rigault Chupin'i, yarı finalde ise Brezilyalı sporcu Jane Karla Gogel'i eledi. Ay-yıldızlı sporcu Öznur Cüre, Hint sporcu Sheetal Devi ile altın madalya için final müsabakasına çıkacak.

W1 erkekler açık kategorisinde ise Bahattin Hekimoğlu, çeyrek finalde Yiğit Caner Aydın'ı, yarı finalde ise Çin sporcusu Zhang Tianxin'i eleyerek altın madalya için finalde Avustralyalı Christopher Davis ile eşleşti.

Öznur Cüre 22 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.30'da, Bahattin Hekimoğlu ise 23 Temmuz Pazar günü TSİ 12.50'de final müsabakasına çıkacak.

Çekya'dan 2024 Paris'e 6. kota ise Sevgi Yorulmaz'dan geldi

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları için 6. kota ise makaralı yay kadınlar açık kategorisinde milli sporcu Sevgi Yorulmaz'dan geldi.

Kategorilerinde daha önceden kota hakkını dolduran ülkelerin elenmesi sonucu 16. sırada yarışmayı tamamlayan ay-yıldızlı sporcu Sevgi Yorulmaz, 2024 Paris'e katılma hakkı elde etti.

Organizasyonda, klasik yay açık kategorisinde erkeklerde Yavuz Papağan ve Sadık Savaş, kadınlarda ise Yağmur Şengül ile makaralı yay kadınlar açık kategorisinde Öznur Cüre, W1 erkekler açık kategorisinde de Bahattin Hekimoğlu, Paris 2024'e dün kota almıştı.

Şampiyonada bugün milli sporculardan Merve Nur Eroğlu ve Sevgi Yorulmaz kota mücadelelerini sürdürecek.


ETİKETLER
Çekya Milli Sporcular Okçuluk
Sıradaki Haber
Formula 1'de sezonun 12. etabı Macaristan'da düzenlenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
Deniz salyangozu ihracatından 8 milyon dolar gelir
12:08
İzmir'de işçi servisi yakıt tankeriyle çarpıştı: 16 yaralı
11:58
Türkiye'de son 10 günde 203 orman yangını çıktı
12:03
Ziyaretçi yoğunluğu yaşayan Gök Medrese, eğitime de kapılarını açıyor
11:54
Kanada'da yangınlara müdahale eden helikopterin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti
11:46
Makine ihracatı ilk yarıda rekor kırdı
Bursalı kadınlar yöresel kıyafetleriyle rafting yaptı
Bursalı kadınlar yöresel kıyafetleriyle rafting yaptı
FOTO FOKUS
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde doğal gaz patlaması
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde doğal gaz patlaması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ