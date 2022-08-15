Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Para Masa Tenisi'nde 3 altın madalya da Türkiye'nin oldu
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para masa tenisi branşında milli sporcular takım müsabakalarında 3 altın madalyayı da aldı.
TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen para masa tenisinin son gününde kadınlar sınıf 9-10 kategorisinde Merve Cansu Demir, Ümran Ertiş, Neslihan Kavas'tan oluşan milli takım, Azerbaycan-Tacikistan'dan oluşan karma takımı 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı.
[Fotoğraf: DHA]
Sınıf 4'te Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Süleyman Vural'dan oluşan milli takım, İran'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Sınıf 5'te ise Ali Öztürk, Hamza Çalışkan ve Ahmet Nihat Yıldırım'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, İran'ı yenerek altın madalya kazandı.
Türkiye, oyunlarda para tenisinde 6'sı altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 9 madalya elde etti.
[Fotoğraf: DHA]
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