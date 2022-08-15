TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen para masa tenisinin son gününde kadınlar sınıf 9-10 kategorisinde Merve Cansu Demir, Ümran Ertiş, Neslihan Kavas'tan oluşan milli takım, Azerbaycan-Tacikistan'dan oluşan karma takımı 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

[Fotoğraf: DHA]

Sınıf 4'te Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Süleyman Vural'dan oluşan milli takım, İran'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Sınıf 5'te ise Ali Öztürk, Hamza Çalışkan ve Ahmet Nihat Yıldırım'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, İran'ı yenerek altın madalya kazandı.

Türkiye, oyunlarda para tenisinde 6'sı altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 9 madalya elde etti.

[Fotoğraf: DHA]