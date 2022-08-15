MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın saha ve zeminin uygunsuzluğu nedeniyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetti.

Ligin ikinci haftasında da berabere kalan Konyaspor iki puan ile 11. sırada yer aldı.

Başakşehir ise bu sonuç ile puanını dörde yükseltti ve ligde üçüncü sırada kendine yer buldu.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Bytyqi, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

36. dakikada Medipol Başakşehir atağında sol kanattan ceza sahasına giren Münir Chouiar, Szysz'a pas verdi. Szysz'ın yerden vuruşunda top kalecinin solundan dışarı çıktı.

44. dakikada yeşil-beyazlı takımının atağında ceza sahasında topla buluşan Guilherme, penaltı noktası yakınlarındaki Soner Dikmen'e pas verdi. Müsait pozisyondaki Dikmen'in vuruşunu kaleci Volkan Babacan çıkardı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada hızlı gelişen Arabam.com Konyaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin sert vuruşunda kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

83. dakikada Medipol Başakşehir atağında Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasına iyi yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

87. dakikada Arabam.com Konyaspor gole çok yaklaştı. Lima'nın kaleciye geri pasında Rahmanovic araya girdi. Rahmanovic, defansın müdahalesiyle düzgün vuruş yapamayınca top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Özgür Ertem

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 81 Uğurcan Yazğılı), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 58 Amilton), Rahmanovic (Dk. 88 Pavicic), Bytyqi (Dk. 88 Muriç), Muhammet Demir (Dk. 58 Cikalleshi)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Deniz Türüç, Duarte, Epureanu (Dk. 54 Biglia), Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Berkay Özcan), Ndayishimiye, Aleksic (Dk. 65 Ömer Ali Şahiner), Münir Chouiar (Dk. 54 Serdar Gürler) Szysz (Dk. 88 Okaka)​​​​​​​

Sarı kartlar: Dk. 58 Calvo (Arabam.com Konyaspor) Dk. 62 Mahmut Tekdemir, Dk. 73 Biglia ve Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir)

Erdinç Sözer: Bizim bu neticeyi kabul etmemiz gerekiyor

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, zor bir maç olacağını bilerek geldiklerini söyledi.

Önemli bir maça galibiyet için çıktıklarını anlatan Sözer, ilk yarım saat istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını kaydetti.

Sözer, rakibin savunmada ciddi mücadele verdiğini anlattı.

"Rakip, her topu çıkarmaya çalıştı. Bir, iki şans bulup kendisi maçı almaya çalıştı. Biz oyunumuza devam ettik. Pozisyonlar çıkarmaya çalıştık. Son anda Berkay'a bir pozisyon geldi. Değerlendirsek, maçı galibiyetle bitireceğiz ama maçı bir iki pozisyonda da verebilirdik. Sonuçta berabere bitti. Bizim bu neticeyi kabul etmemiz gerekiyor ama istediğimiz netice çıkmadı bugün."

İlhan Palut: Beraberliğin zaten doğal sonuç olarak görüldüğü bir karşılaşmaydı

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, iki takımın da Avrupa maçının ardından bu karşılaşmaya çıktığını anımsattı.

Palut, Medipol Başakşehir'in topa daha çok sahip olduğunu vurguladı.

"Bu da bizim bugün için onları karşılamada uyguladığımız stratejinin bir sonucuydu. Çünkü bekleyip toplar kazanıp top onlardayken geçiş şansları kovaladık. Top bizdeyken zaten oyunumuzu oynamaya çalıştık. Dönem dönem biz karşılık verdik. Genel manada baktığınız zaman beraberliğin zaten doğal sonuç olarak görüldüğü bir karşılaşmaydı."

Palut, ligde iki maç oynadıklarını ve ikisinde de gol atamadıklarını hatırlattı.

"İkisinde de gol atamadık, gol yemedik. Kaybetmedik, kazanamadık. Biz kazanan takım alışkanlığına tekrar geri dönmek istiyoruz. Evet bugün oyuncularım çok iyi mücadele etti ama daha iyi olmalıyız. Daha çok atak yapmalıyız. Daha çok kazanmak için oynamalıyız. Tekrar bu hüviyetimize de en kısa zamanda dönmenin çalışmalarını oyuncularımızla beraber yapacağız. Önümüzdeki hafta hem hazırlıklar hem de biraz daha fiziksel açıdan toparlanmayla geçecek. Önümüzdeki maça bu şekilde hazırlanmış olacağız."