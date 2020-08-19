Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın 25 Ağustos'ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma, Kanal D'de yayınlanacak. Temsilcimiz Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı :)



Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma @KanalD’de yayınlanacak.



Temsilcimiz @Besiktas’a yürekten başarılar diliyorum. — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 19, 2020