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Spor
AA 17.10.2023 21:15

Pakistan Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk kez tur atladı

Pakistan, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Kamboçya’yı 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez tur atladı.

Pakistan Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk kez tur atladı

Ülkede güvenlik endişeleri ve Pakistan Futbol Federasyonu (PFF) içindeki anlaşmazlıklardan dolayı 8 yıl aradan sonra ilk defa evinde uluslararası bir futbol karşılaşmasına çıkan Pakistan, elemelerin ilk tur rövanşında, başkent İslamabad'daki Jinnah Spor Stadı'nda Kamboçya'yı ağırladı.

İlk maçta Kamboçya'yla deplasmanda 0-0 berabere kalan Pakistan, rövanşta ise 67. dakikada Harun Hamid Han'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez, Dünya Kupası Elemeleri'nde tur atladı.

Pakistan, elemelerin ikinci turunda G Grubu'nda Suudi Arabistan, Ürdün ve Tacikistan ile karşılaşacak.

Pakistan, kendi evindeki son uluslararası maçını 2015'te Afganistan'a karşı oynamıştı.

FIFA, 7 Nisan 2021'de Seyid Aşfak Hüseyin Şah'ın başında olduğu eski yönetimin PFF Genel Merkezi'ni işgal etmesi sebebiyle PFF'nin üyeliğini askıya almıştı.

Haziran 2022'de PFF'nin üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılmasına hükmeden FIFA, tekrar üyeliğe dahil edilmesini kararlaştırmıştı.

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