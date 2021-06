Barcelona Kulübü, sağ dizinde yırtık tespit edilen Dembele'nin operasyona alınacağını duyurdu.

İspanyol basını da Fransa Milli Takım kampını terk eden ve Barselona'da doktor kontrolünden geçem Dembele'nin ameliyatının ardından 4 ay kadar sahalardan uzak kalmasının beklendiğini iddia etti.

Barcelona'da 4 sezondur forma giyen Dembele, çok sık sakatlık sorunu yaşarken, üçüncü kez ameliyat geçirecek.

Fransa ile Macaristan arasında 19 Haziran'da oynanan ve 1-1 sona eren karşılamanın 57. dakikasında oyuna giren Dembele, 87. dakikada sakatlanıp sahadan çıkmıştı.

LATEST NEWS | @Dembouz has a dislocation of the biceps tendon in his right knee and will need surgical treatment.



Details: https://t.co/RmiNhwpXMk pic.twitter.com/kEfjx6yVf8