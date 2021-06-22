Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 22:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ousmane Dembele ameliyat edilecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'nın Macaristan'a karşı oynadığı maçta sakatlanan 24 yaşındaki Fransız forvet Ousmane Dembele ameliyat edilecek.
Barcelona Kulübü, sağ dizinde yırtık tespit edilen Dembele'nin operasyona alınacağını duyurdu.
İspanyol basını da Fransa Milli Takım kampını terk eden ve Barselona'da doktor kontrolünden geçem Dembele'nin ameliyatının ardından 4 ay kadar sahalardan uzak kalmasının beklendiğini iddia etti.
Barcelona'da 4 sezondur forma giyen Dembele, çok sık sakatlık sorunu yaşarken, üçüncü kez ameliyat geçirecek.
Fransa ile Macaristan arasında 19 Haziran'da oynanan ve 1-1 sona eren karşılamanın 57. dakikasında oyuna giren Dembele, 87. dakikada sakatlanıp sahadan çıkmıştı.
LATEST NEWS | @Dembouz has a dislocation of the biceps tendon in his right knee and will need surgical treatment.— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 22, 2021
Details: https://t.co/RmiNhwpXMk pic.twitter.com/kEfjx6yVf8
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