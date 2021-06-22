İtalya'nın Bologna şehrinde dünyaya gelen ve annesi Türk olan Rayyan'ın Modena ve Verona'nın çeşitli yaş gruplarında oynadı.

1.92 metre boyundaki defans oyuncusu Mantova ve Renate takımlarında görev aldı. Son olarak Hellas Verona kadrosunda olan Rayyan Baniya'ya ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın imza attırdı.

Stres kırığı bulunan Rayyan Baniya bu hafta ameliyat edilecek ve yaklaşık 3 ay sonra takıma katılacak.