Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük'e İtalyan savunmacı
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattı.
İtalya'nın Bologna şehrinde dünyaya gelen ve annesi Türk olan Rayyan'ın Modena ve Verona'nın çeşitli yaş gruplarında oynadı.
1.92 metre boyundaki defans oyuncusu Mantova ve Renate takımlarında görev aldı. Son olarak Hellas Verona kadrosunda olan Rayyan Baniya'ya ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın imza attırdı.
Stres kırığı bulunan Rayyan Baniya bu hafta ameliyat edilecek ve yaklaşık 3 ay sonra takıma katılacak.
Sağlık Raporu— Fatih Karagümrük SK ???????? (@karagumruk_sk) June 22, 2021
Stres kırığı bulunan oyuncumuz bu hafta ameliyat olacak, 3 ay sonra takıma katılacaktır.
Etiketler: Transfer Haberleri Fatih Karagümrük
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