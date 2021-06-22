Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda mücadele eden Besra Duman, kadınlar 55 kiloda 123 kiloluk kaldırışıyla ikinciliği elde etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcumuz Besra Duman, kadınlar 55 kiloda 123 kiloluk kaldırışıyla ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. pic.twitter.com/1f4vgDpEp9 — TBESF (@tbesforgtr) June 22, 2021