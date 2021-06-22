Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), sosyal paylaşım sitesinden yapılan duyuruda Uluslararası Judo Federasyonunun resmi olimpik sıralama listesini açıkladı.

TMOK'un paylaşımında listeye göre kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, 73 kiloda Bilal Çiloğlu, 81 kiloda Vedat Albayrak ve 90 kiloda Mihael Zgank'ın Tokyo 2020 kotası kazandı.

Beş Judocumuz #Tokyo2020’ye Gidiyor



Uluslararası Judo Federasyonu’nun Olimpik Sıralama Listesine göre kadınlarda Kayra Sayit, erkeklerde Bilal Çiloğlu, Mihael Zgank, Mihraç Akkuş ve Vedat Albayrak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı kazandılar#TeamTürkiye pic.twitter.com/aLjaqJLiAr