Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'yi Tokyo'da judoda 5 sporcu temsil edecek
Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında 5 sporcuyla tatamide yer alacak.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), sosyal paylaşım sitesinden yapılan duyuruda Uluslararası Judo Federasyonunun resmi olimpik sıralama listesini açıkladı.
TMOK'un paylaşımında listeye göre kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, 73 kiloda Bilal Çiloğlu, 81 kiloda Vedat Albayrak ve 90 kiloda Mihael Zgank'ın Tokyo 2020 kotası kazandı.
Beş Judocumuz #Tokyo2020’ye Gidiyor— TMOK | #TeamTürkiye (@TMOK_Olimpiyat) June 22, 2021
Uluslararası Judo Federasyonu’nun Olimpik Sıralama Listesine göre kadınlarda Kayra Sayit, erkeklerde Bilal Çiloğlu, Mihael Zgank, Mihraç Akkuş ve Vedat Albayrak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı kazandılar#TeamTürkiye pic.twitter.com/aLjaqJLiAr
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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