Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı ameliyat edildi
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı kasık fıtığı ameliyatı geçirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda bulunan Taylan, Türkiye'ye dönmesinin ardından sağlık ekibinin planlanan programı dahilinde bıçak altına yattı.
Milli futbolcunun ameliyatı başarılı geçti.
Etiketler: Galatasaray
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