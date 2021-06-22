Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nde sportif direktör ve teknik direktör oldu
Gençlerbirliği Kulübü, eski futbolcularından Baki Mercimek'in sportif direktörlük, Metin Diyadin'in de teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2003-2006 yılları arasında 58 maçta Gençlerbirliği forması giyen Baki Mercimek, yönetim kurulu kararıyla sportif direktörlük görevine getirildi.
Açıklamada Baki Mercimek ile için 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Gençlerbirliği Yönetim Kurulu ayrıca kulüp tarihinin önemli futbolcularından Metin Diyadin'in de teknik direktörlük görevine getirilmesi kararını aldı.
Kırmızı-siyahlı formayı 1988-1998 yılları arasında giyen, Gençlerbirliği PAF takımı, Gençlerbirliği OFTAŞ ve Gençlerbirliği A takımında teknik direktör yapan Diyadin ile bir yıllık anlaşma yapıldı.
Baki Mercimek ve Metin Diyadin için Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde yarın saat 10.00’da imza töreni düzenlenecek.
Etiketler: Gençlerbirliği Transfer Haberleri
Son Haberler
- 22:01
- 21:56
- 21:52
- 21:41
- 21:23
Sıradaki Haber
Emre Kocadağ: 1 senelik anlaşma sağladıka
Yükleniyor lütfen bekleyiniz