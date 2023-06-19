Otomobil sporlarında milli sporcular, Avrupa yarışlarında 5 birincilik aldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, milli sporcular Mustafa Mehmet Kaya, Batı Ege Yıldırım, İsrafil Akyüz-Mert Tepe ikilisi ve Zekai Özen katıldıkları yarışları ilk sırada tamamladı.

Milli sporcu Mustafa Mehmet Kaya bu sezonun dördüncü ayağında Porsche Endurance Trophy Nürburgring (PETN) Cup2 Pro-Am kategorisinde birinciliğe uzandı.

Serideki diğer Türk sporcı Emir Aşarı ise startta yaşadığı temas ve otomobilde meydana gelen elektronik arıza ile pozisyon kaybederek SP3T ikinci sırada yer aldı.

Karting'de bir başarıda Batı Ege Yıldırım'dan

La Conca Pisti'nde koşulan 2023 ACI İtalya Karting Şampiyonası ikinci ayağında OKN Senior kategoride Batı Ege Yıldırım birincilik kürsüsüne çıkarak İstiklal Marşı'nı dinletmeyi başardı.

Mini GR3 kategorisinde İskender Zülfikari ise yarışı ikinci sırada tamamlarken, OKN Junior kategorideki genç kadın sporcu Ayşe Çebi, final yarışında damalı bayrağın altından 10. sırada geçti.

Yunanistan Offroad'da birincilik geldi

Türkiye'den 10 ekibin katıldığı FIA Avrupa Baja Kupası ikinci ayağı Yunanistan Offroad Yarışı'nı Rally Raid Team Türkiye adına yarışan İsrafil Akyüz-Mert Tepe ikilisi Doğu Avrupa Serisi klasmanı birincisi oldu.

Hırvatistan'da çifte birincilik

Hırvatistan Grobnik pistinde koşulan Coppa Italy Tourismo serisi 3. ayak yarışlarında Bitci Racing Team AMS'den Zekai Özen, her iki yarışta da DSG grubunu birinci olarak tamamladı.

Takım arkadaşı Turgut Konukoğlu da ilk yarışı SQ grubunda ikinci ve genel klasmanda üçüncü, ikinci yarışı ise SQ grubunda üçüncü olarak tamamladı. Demir Eröge ise ilk yarışta arka süspansiyonun kırılması sonucu yarışa veda ederken, ikinci yarışta DSG grubu ikincisi ve genel klasman beşincisi oldu.